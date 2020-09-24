Мэр Москвы Сергей Собянин попросил предприятия перевести сотрудников на удаленную работу

Такие рекомендации направлены более 5 тысячам компаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию. Как пишет РБК, письма уже получили Сбербанк, «Яндекс» и «Ростех». В них говорится, что просьба связана с «наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций, а также изменением динамики заболеваемости COVID-19».

Владелей сетей «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель» компания X5 Retail Group еще 2 дня назад вернул большинство офисных сотрудников в Москве к удаленной работе.

Количество заболевших коронавирусом в столице растет. Об этом сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова: «Мы внимательно следим за ситуацией с коронавирусом во всем мире. Во многих регионах, в том числе Европе, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Те же самые тенденции отмечаются и в Москве. Сегодня мы перешагнули психологическую отметку в более 1 тысячи вновь выявленных случаев. Такая тенденция подтверждается и динамикой госпитализаций больных коронавирусом. За последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30%».

При этом Анастасия Ракова подчеркнула, что накопленный опыт позволяет держать ситуацию в Москве под контролем.



Обучение в школах и вузах Москвы остаётся в обычном режиме, рекомендации по удаленке касаются только крупных компаний, заявили РИА Новости в пресс-службе мэра.