Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой визит в Белоруссию

Об этом сообщило в Фейсбуке белорусское посольство на Украине. Там отмечается, что визит на форум развития регионов отменен по инициативе украинской стороны. Киев предложил перенести его на будущий год. В диппредставительстве заявили, что подобное решение украинского руководства перечеркнуло подготовительную работу, от чего пострадают экономики двух стран, связи между регионами и простыми людьми.

16 сентября Украина заявила о своем нейтралитете относительно политического кризиса в Белоруссии. Ранее Зеленский посоветовал Александру Лукашенко провести повторные выборы президента.