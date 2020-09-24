В Белоруссии возбудили около 280 административных дел об участии детей и подростков в митингах

Их родителей вызывают на комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом сообщил вице-премьер Игорь Петришенко. По его словам, цель преследования таких родителей —заставить их задуматься и не вовлекать детей «в различного рода сомнительные мероприятия», цитирует чиновника агентство «БелТА». Вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции он назвал нарушением их прав, в том числе Конвенции ООН по правам ребенка, и выразил уверенность, что любая международная организация это подтвердит.
2020-09-24T18:31:47+03:00
2020-09-24T18:31:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 24 сентября 2020
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