Адвокаты и отец погибшего националиста Максима Марцинкевича заявили о следах пыток на его теле

В правоохранительных органах уверены, что осужденный совершил самоубийство, при этом СК ведет доследственную проверку.

Отец известного под прозвищем «Тесак» активиста вместе с защитниками приехал в Челябинск на процедуру опознания и получения тела. Сергей Марцинкевич в интервью телеграм-каналу Mash заявил после процедуры, что сын мог быть убит. По его словам, на трупе обнаружены, в том числе следы инъекций. Правозащитник Оксана Труфанова выводов относительно причин смерти делать не стала, но в беседе с «Эхом Москвы» заявила о наличии следов насилия на теле погибшего.

Версию о прижизненных пытках поддерживает один из адвокатов националиста Евгений Горошко. Он останется в Челябинске и попытается юридически подтвердить свои опасения.

Марцинкевича нашли мертвым в камере челябинского СИЗО. Его должны были этапировать в Москву для проведения следственных действий. В справке о смерти сказано, что осужденный скончался от удушения. В то же время по словам еще одного адвоката, Алексея Михальчика, «Тесак» не мог себе нанести травмы, обнаруженные на теле. Следственный комитет утверждает, что перед смертью Марцинкевич признался «в доверительной беседе» с сотрудником ведомства в убийствах приезжих. Осознавая перспективу получить пожизненный срок, осужденный покончил с собой. Видеонаблюдение в камере не велось.

В ближайшее время тело Марцинкевича перевезут в Москву, где пройдут похороны.