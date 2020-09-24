«Бизнес инсайдер»: Макрон был «взбешен» попыткой Путина объяснить обстоятельства отравления Навального

Эммануэль Макрон был «взбешен» «бездарной и оскорбительной» попыткой Владимира Путина объяснить обстоятельства отравления российского оппозиционного политика, — пишет издание Бизнес инсайдер.

То, как Путин интерпретировал своему коллеге отравление Алексея Навального, «резко отбросило назад и без того напряженные отношения между Москвой и странами Евросоюза», пишет портал, ссылаясь на источники во французских спецслужбах. Один из собеседников издания, пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что слова Путина «привели Макрона в ярость, хотя тот обычно избегает прямой конфронтации». Он ожидал услышать, что это было внутренней проблемой, незаконной операцией мелкого чиновника, которая уже расследуется, допуская возможность того, что она была осуществлена без ведома российского президента, сказал Бизнес инсайдеру другой неназванный источник: «Мы понимаем, что подобные глупые, запутанные и часто противоречивые объяснения – это то, как Путин справляется с проблемами внутри страны, но сделать это с президентом Франции?». – «Макрон придерживается мнения, что главе государства нельзя лгать, как какому-нибудь российскому простолюдину».

Ранее газета Монд опубликовала утечку подробностей телефонного разговора двух лидеров. Согласно этой статье, российский президент предположил что «баламут из Интернета» Навальный мог отравить себя сам, что он «не раз симулировал болезни в прошлом», что изготовить яд Новичок легче, чем принято думать, и что к отравлению могла быть причастна Литва.

Французские СМИ ранее сообщали, что телефонный разговор состоялся по инициативе Путина «надеявшегося разъяснить ситуацию с отравлением», однако люди близкие к беседе заметили, что этот диалог оказался «провальным», пишет Бизнес-инсайдер. Оба его информатора единодушно подтвердили, что Эммануэль Макрон теперь гораздо больше склоняется к тому, чтобы воспрепятствовать продолжению строительства газопровода Северный поток-2 между Россией и Европой. Сотрудник контрразведки одной из центрально-европейских стран в интервью порталу Бизнес инсайдер также сказал, что у Германии. Франции и Евросоюза, в целом, нет другого варианта, кроме как ответить действием на поведение России.

По мнению эксперта, коалиция стран Запада будет гораздо сильнее, если к ней присоединятся США, что может случиться только после предстоящих в ноябре американских президентских выборов.