Посол США в России считает, что яма в отношениях Москвы и Вашингтона за последние годы лишь увеличилась

Посол США в России Джон Салливан считает, что яма в отношениях Москвы и Вашингтона за последние годы лишь увеличилась, хотя казалось, что это уже невозможно. Салливан добавил, что не видит перспектив в этой ситуации и что каналы для двустороннего взаимодействия сужаются. Посол считает, что это происходит из-за политики, которую проводит Москва. В этой связи он упомянул ситуацию с Алексеем Навальным и предполагаемое российское вмешательство в американские выборы.
2020-09-24T18:26:55+03:00
2020-09-24T18:34:53+03:00
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18:26, 24 сентября 2020
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