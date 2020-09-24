Посол США в России считает, что яма в отношениях Москвы и Вашингтона за последние годы лишь увеличилась

Посол США в России Джон Салливан считает, что яма в отношениях Москвы и Вашингтона за последние годы лишь увеличилась, хотя казалось, что это уже невозможно. Салливан добавил, что не видит перспектив в этой ситуации и что каналы для двустороннего взаимодействия сужаются. Посол считает, что это происходит из-за политики, которую проводит Москва. В этой связи он упомянул ситуацию с Алексеем Навальным и предполагаемое российское вмешательство в американские выборы.