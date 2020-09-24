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18:25, 24 сентября 2020

Александр Лукашенко настаивает на том, что вчерашняя инаугурация не была тайной

Он заявил, что все нормы белорусского законодательства были соблюдены. Лукашенко добавил, что Минск никого не просил признавать выборы и легитимность президента, и не обязан уведомлять другие страны о дате официального вступления президента в должность. По словам Лукашенко, на инаугурацию были приглашены около двух тысяч человек, и сохранить такое событие в тайне невозможно.

Церемония инаугурации не анонсировалась. Приглашенные гости до последнего момента не подозревали, зачем их свозят во Дворец Независимости, — пишет сегодня «Московский комсомолец». Как проходило секретное торжество, МК рассказали белорусские певицы, сестры Александра и Валентина Груздевы, которые оказались в центре исторического события. Сестры Груздевы рассказали, что у всех гостей забрали телефоны. Журналистов на церемонии было немного, но съемка велась. По окончанию мероприятия банкета не было, всех рассадили по автобусам и увезли.

Москва считает ситуацию в Белоруссии внутренним делом этой страны, в которое не стоит вмешиваться. Так сказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Многие страны, включая США и Германию, заявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом. Великобритания пообещала ввести санкции за нарушение прав человека в Белоруссии. Свой санкционный список из ста белорусских чиновников составили страны Балтии. Между тем, белорусский МИД заявил, что сомнения отдельных западных стран в легитимности Александра Лукашенко не отражают мнение всего мира. В МИДе подчеркнули, что белорусский народ самостоятельно выбирает главу государства, парламент и другие органы власти, и не нуждается в оценке их легитимности.

Президент Путин не поздравлял Александра Лукашенко с инаугурацией. Как говорят в Кремле, этого и не требует практика международного общения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Путин уже поздравлял Лукашенко с победой на выборах и по телефону, и лично – во время недавней встречи в Сочи.



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