Александр Лукашенко настаивает на том, что вчерашняя инаугурация не была тайной

Он заявил, что все нормы белорусского законодательства были соблюдены. Лукашенко добавил, что Минск никого не просил признавать выборы и легитимность президента, и не обязан уведомлять другие страны о дате официального вступления президента в должность. По словам Лукашенко, на инаугурацию были приглашены около двух тысяч человек, и сохранить такое событие в тайне невозможно.

Церемония инаугурации не анонсировалась. Приглашенные гости до последнего момента не подозревали, зачем их свозят во Дворец Независимости, — пишет сегодня «Московский комсомолец». Как проходило секретное торжество, МК рассказали белорусские певицы, сестры Александра и Валентина Груздевы, которые оказались в центре исторического события. Сестры Груздевы рассказали, что у всех гостей забрали телефоны. Журналистов на церемонии было немного, но съемка велась. По окончанию мероприятия банкета не было, всех рассадили по автобусам и увезли.

Москва считает ситуацию в Белоруссии внутренним делом этой страны, в которое не стоит вмешиваться. Так сказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Многие страны, включая США и Германию, заявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом. Великобритания пообещала ввести санкции за нарушение прав человека в Белоруссии. Свой санкционный список из ста белорусских чиновников составили страны Балтии. Между тем, белорусский МИД заявил, что сомнения отдельных западных стран в легитимности Александра Лукашенко не отражают мнение всего мира. В МИДе подчеркнули, что белорусский народ самостоятельно выбирает главу государства, парламент и другие органы власти, и не нуждается в оценке их легитимности.

Президент Путин не поздравлял Александра Лукашенко с инаугурацией. Как говорят в Кремле, этого и не требует практика международного общения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Путин уже поздравлял Лукашенко с победой на выборах и по телефону, и лично – во время недавней встречи в Сочи.