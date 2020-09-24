Сегодня мюнхенская Бавария и Севилья из Испании разыграют Суперкубок УЕФА

Игра за престижный трофей впервые пройдет без зрителей.

Коронавирусные ограничения УЕФА соблюдает тщательно. Из-за пандемии трибуны в матчах еврокубков остаются пока пустыми. Не будет зрителей и на сегодняшнем финале Суперкубка, который пройдет на Пушкаш Арене в Будапеште.



Привычнее к этой ситуации футболисты Севильи – в Испании на трибуны болельщиков пока не пускают. В отличии от Германии, где сохраняется 20% квота заполнения стадионов. Есть и еще один фактор, который, пусть и косвенно, может сыграть сегодня за Севилью. Именно этой испанской команде в 2006 году была впервые вручена нынешняя версия трофея.

В остальном же Бавария сегодня – явный фаворит. Мюнхенцы не только носят негласный титул лучшей команды Европы. Но и является таковой по мнению большинства специалистов. И победа на старте Бундеслиги над Шальке со счетом 8-0 – яркое тому подтверждение. Букмекеры считают, что шансы Баварии на то, чтобы завоевать сегодня очередной титул в 6 раз выше, чем у Севильи.

Игра за Суперкубок УЕФА начнется в 22 часа. Покажет встречу телеканал МАТЧ ТВ.