Президент Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Заявку в комитет премии отправил писатель Сергей Комков. Он считает, что Путин и вся Россия нуждаются в защите.

Путина уже выдвигали на Нобелевскую премию мира в 2012 году за участие в разрешении сирийского конфликта.

В Кремле знают о новой попытке. Это частная инициатива, — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Неделю назад стало известно о выдвижении Алексея Навального на Нобелевскую премию мира. Ученый Сергей Ерофеев уточнил, что заявку отправили несколько профессоров признанных университетов.

Совет директоров Нобелевского фонда решил с 2020 года увеличить размер Нобелевской премии. Теперь он составит 10 миллионов крон – это более одного миллиона долларов. Объявление лауреатов премии начнется 5 октября. Ежегодно лауреатов награждают в Стокгольме 10 декабря. В этом году церемония не состоится из-за пандемии коронавируса.