Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального, — сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. По ее словам, это связано с иском компании «Московский школьник».

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у «Московского школьника» долг Навального, Соболь и ФБК. Теперь они должны 88 миллионов лично Пригожину. Он пообещал добиться ответа по всей строгости российского закона и заявил, что прекратит преследование только в случае смерти ответчика, — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании «Конкорд», также связанной с Пригожиным.

Федеральная служба безопасности отказалась проводить проверку из-за статьи о слежке сотрудников силовых структур за политиком Алексеем Навальным, — сообщил муниципальный депутат Илья Яшин. Месяц назад он направил в спецслужбу соответствующий запрос. В ФСБ сочли, что оснований для проверки нет.

21 августа в «Московском комсомольце» появилась статья, в которой утверждалось, что во время поездки Навального в Сибирь за ним велась скрытая слежка. В статье подробно рассказывалось о том, что политик делал перед отравлением.