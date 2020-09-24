Ограничить контакты призывает москвичей оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

Ситуация в столице опять ухудшается.

В Москве число зараженных коронавирусом за сутки превысило тысячу человек. Психологической отметкой называют цифру в оперативном штабе. Такого показателя не было три месяца. В штабе сегодня признали: последние дни в столице госпитализируют на 30 процентов больше пациентов с коронавирусом, чем неделю назад. Жителей нашего города призвали воздержаться от контактов с другими людьми, не забывать про маски и перчатки в общественных местах, обязательно носить защитные средства в магазинах и на транспорте. За сутки в Москве число заражённых составило 1050 человек — несколько больше чем накануне. Умерли 15 пациентов. В штабе уверяют, что в городе создан резерв коек, а в больницах есть необходимое оборудование и лекарства. Столичный мэр Сергей Собянин недавно говорил, что власти не собираются вводить новые ограничения, в том числе возвращать режим изоляции.

Одним из лидеров по числу заражённых остается Московская область. Там уже вторые сутки фиксируют более двухсот инфицированных. Агентство РИА со ссылкой на телеграм-канал Mash сообщило, что по его данным подмосковные больницы якобы снова перепрофилируют под людей, заражённых коронавирусом. После появления некоего распоряжения с требованием к врачам сделать это максимально быстро. В пресс-службе министерства здравоохранения Московской области отрицают, что в больницах вводят усиленный режим из-за коронавируса. Там отметили, что ситуация в регионе остается стабильной. При этом сейчас растет уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Поэтому, чтобы не допустить смешения потоков этих пациентов и людей с коронавирусом, в регионе создают дополнительный коечный фонд — полторы тысячи штук, пояснили в министерстве. Отмечу, что всего в России за сутки выявили почти 6 тысяч 600 случаев заражения коронавирусом — больше чем накануне. За тот же период умерли 149 человек, накануне скончалось 150 инфицированных. Лучше всего ситуация с коронавирусом по данным оперативного штаба обстоит на Чукотке, в Чечне, Смоленской и Тульской областях и в Татарстане.

За весь период пандемии в России заразились коронавирусом больше миллиона ста человек, умерли почти 20 тысяч.

Автомобили скорой помощи выстроились в очередь к Покровской больнице Петербурга. Эта клиника принимает пациентов с коронавирусом. Карета скорой помощи одной из частных служб Петербурга стала восемнадцатой в очереди у стен Покровской больницы на Васильевском острове. Об этом рассказал главный врач службы Лев Авербах. Диспетчеры скорой помощи могут направлять машины в разные медучреждения, однако Этого не происходит, рассказал «Эху Москвы» Авербах. Медик уточнил, что приём каждого больного занимает около двадцати минут. В Смольном объяснили вереницу автомобилей около приёмного покоя нормами Роспотребнадзора, из-а которых приём больных проходит очень долго, объяснила представитель комитета по здравоохранению Ольга Рябинина.

Отметим, что очереди из карет скорой помощи перед петербургскими больницами ранее видели весной, в разгар пандемии. Тем временем, в городе вновь выросло число новых случаев коронавируса. Последние три недели ежедневно медики выявляют более двухсот больных. По официальным данным сегодня Петербург вышел на второе место по приросту пациентов с КОВИД-19 после Москвы. В комитете Смольного по здравоохранению сообщили, что в коронавирусных стационарах свободно 20 % коек. Однако издание «Бумага» со ссылкой на источник в Покровской больнице рассказывает, что пациентов уже неделю размещают в коридорах.

По количеству новых случаев заболевания коронавирусом Петербург занимает второе место в России. По числу заболевших наш город в тройке лидеров. По летальность от новой инфекции Петербург занимает первое место.

Владимир Путин призвал не расслабляться и продолжать соблюдать ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Президент считает нежелательным повторное введение карантина. Люди должны соблюдать ограничения не под угрозой штрафов, а сознательно, для этого власти должны вести с ними диалог, считает Владимир Путин.

Александр Горный рассказал в эфире «Эха Москвы», что ситуацию с коронавирусом в Крыму можно назвать катастрофической. По словам блогера, регион оказался не готов к наплыву туристов, и теперь количество заболевших стремительно растет. Александр Горный считает тяжелую эпидемиологическую ситуацию в Крыму следствием безответственности чиновников.

Ситуация с коронавирусом в некоторых странах Евросоюза сейчас хуже, чем на пике эпидемии в марте, — считает еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис. При этом она не уточнила, о каких странах идет речь. По данным европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, с августа число заражений коронавирусом неуклонно растет в странах ЕС и Великобритании. В докладе подчеркивается, что население очень уязвимо, и уровень иммунитета в большинстве стран – менее 15%.

Российским туристам, которые отдыхали за рубежом, теперь придется изолироваться дома или по месту пребывания до получения результатов лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию в соответствии с новым постановлением главного санитарного врача Анны Поповой. Это стало неожиданным для туристических компаний, — сказала «Эху» исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

Издание The Insider утверждает, что справку об отсутствии коронавируса можно купить за 20 минут и тысячу рублей. Это копия документа с печатью и QR-кодом. Проверить подлинность такой справки сложно, а МВД не заинтересовано в расследовании.

В столице приостановлена работа еще двух магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия» за нарушение перчаточно-масочного режима. Об этом «Эху Москвы» рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По словам Немерюка, в общественных местах только около трети москвичей носят маски, хотя в мае в масках были более 90%.