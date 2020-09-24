Более 5 тысяч московских компаний получат рекомендации от мэра Собянина перевести сотрудников на «удаленку»

Более 5 тысяч московских компаний получат от мэра Сергея Собянина письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе градоначальника. Там отметили, что данная мера направлена на то, чтобы максимально ограничить людей от контактов и их обезопасить. Ранее РБК писал, что такие рекомендации направлены в Сбербанк, «Яндекс» и «Ростех».

Как сообщил сегодня оперативный штаб, в столице растет заболеваемость коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 1050 новых случаев заражения.

