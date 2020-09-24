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17:34, 24 сентября 2020

Суд оправдал российских биатлонисток Вилухину и Романову по делу о нарушении антидопинговых правил

Спортивный арбитражный суд оправдал российских биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову по делу о нарушении антидопинговых правил. Согласно решению CAS, Вилухиной вернут серебряную медаль, завоеванную в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, сообщается на сайте суда. При этом апелляция Ольги Зайцевой удовлетворена лишь частично. Ее результаты на Олимпиаде по-прежнему аннулированы, но с нее сняли пожизненный запрет на участие в Олимпийских играх. Сама Зайцева объявила о завершении карьеры еще в 2015 году.



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