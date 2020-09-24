Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального

Об этом сообщила в твиттере его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Она уточнила, что политику принадлежит половина недвижимости. Арест наложен на его долю. Директор ФБК Иван Жданов сказал интернет-изданию «МБХ медиа», что защита будет оспаривать это решение.

Отмечается, что арест был наложен еще 27 августа, через неделю после отравления Навального. Тогда же были арестованы и его счета.