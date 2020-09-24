Вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», созданную в центре «Вектор», начнут выпускать в ноябре

Вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», созданную в научном центре «Вектор», начнут выпускать в ноябре. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Там уточнили, что речь идет о первой партии препарата. Его регистрация запланирована к 15 октября. Третья фаза испытаний разработки состоится в два этапа. Одно тестирование пройдет на 150 пожилых людях старше 60 лет, второе — на пяти тысячах добровольцев от 18 до 60 лет.

Первый отечественный препарат для вакцинации от COVID-19 под названием «Спутник V» создали в центре имени Гамалеи и запустили в производство 15 августа. Массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году.

