Два магазина сетей «Перекресток» и «Магнолия» закрыли в Москве по решению Роспотребнадзора за нарушение масочно-перчаточного режима. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Всего, по его словам, за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей в Москве закрыли 43 предприятия торговли. Он пообещал, что рейды по контролю соблюдения продивоэпидемических норм продолжатся и дальше. В компании X5 Retail Group заверили ТАСС, что оперативно устраняют выявленные нарушения и проводят дополнительный инструктаж с персоналом.
2020-09-24T17:32:18+03:00
2020-09-24T17:32:18+03:00
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17:32, 24 сентября 2020
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