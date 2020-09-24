Два магазина сетей «Перекресток» и «Магнолия» закрыли в Москве по решению Роспотребнадзора за нарушение масочно-перчаточного режима. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Всего, по его словам, за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей в Москве закрыли 43 предприятия торговли. Он пообещал, что рейды по контролю соблюдения продивоэпидемических норм продолжатся и дальше. В компании X5 Retail Group заверили ТАСС, что оперативно устраняют выявленные нарушения и проводят дополнительный инструктаж с персоналом.