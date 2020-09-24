Яшин: В ФСБ дали отписку на запрос о проверке информации по поводу слежки за Навальным накануне его отравления

В ФСБ дали отписку на запрос главы Красносельского района Москвы Ильи Яшина, отказавшись проверять информацию по поводу слежки за Алексеем Навальным накануне его отравления. Об этом сам Яшин рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам И.Яшина, на запрос, который он подавал около месяца назад на имя директора ФСБ, после того, как появилась информация о том, что всю поездку в Сибирь за Навальным велось наблюдение, он получил формальный ответ.

«Отписка, которую мне дали, она не вызвала у меня особо никаких эмоций. Я прекрасно понимал, что будет дана отписка. Но продемонстрировать обществу как ФСБ реагирует на подобные запросы, мне показалось важным», — отметил он.

В запросе, по словам И.Яшина, указывалось, что за А.Навальным на протяжении всей его поездки по Томску и Новосибирску «постоянно ездили машины с сотрудниками правоохранительных органов в штатском». «В запросе указывалось, что силовики собрали всю информацию о его передвижениях, контакты, какие магазины он посещал, что покупал. В моем понимании, эта оперативно-розыскная деятельность называется незаконным политическим сыском. Это просто противоречит Конституции. Навальный — публичный политик, который проводил предвыборный вояж. Он ездил, чтобы встречаться с кандидатами в депутаты, чтобы их поддержать, высказать свою политическую позицию по этим вопросам. И то, что за ним следили сотрудники правоохранительных органов, это не регулируется ни одним законом», — отметил политик.

И.Яшин выразил недоумение, как при таком внимательном наблюдении за передвижениями Алексея Навального, сотрудники ФСБ смогли «упустить момент покушения» на него.

«Все это вызывает много вопросов, которые я и сформулировал в своем запросе. Но это был скорее символический жест. потому что я прекрасно понимаю, у меня нет никаких сомнений, что сами сотрудники ФСБ непосредственно причастны к покушению на Навального. Этот мой жест символизирует, что мы готовы действовать в правовом поле и готовы жить по закону», — отметил он.