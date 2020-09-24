«Сбербанк России» собирается потратить на ребрендинг около двух с половиной миллиардов рублей

Он анонсировал множество новых сервисов.

«Сбербанк» официально сменил название. Теперь он называется «Сбер». Слово сократили, поскольку в организации считают, что это должен быть не просто банк, а некая экосистема.

«Сбер» провёл длинную презентацию со множеством развлекательных элементов на манер крупных иностранных корпораций. В рамках трансляции под названием «Сбер Конф» показали несколько роликов с участием актера Михаила Боярского, телеведущего Андрея Малахова и мультипликационного персонажа Сбер Кота.

Всё это нужно было, чтобы анонсировать целый набор различных изменений. Например, в отделениях банка организуют кофейни и детские уголки. Также в них больше не будет кассирш, а у банкоматов появятся функции распознавания лиц и голосового управления.

Еще «Сбер» анонсировал новую приставку к телевизору, новую колонку, и нескольких виртуальных ассистентов.

Также изменился и логотип банка. Теперь это сине-жёлто-зелёный круг с галкой посередине и надписью «СБЕР». Предполагается, что на этот проект ребрендинга у организации уйдет 5-6 лет.