ФСБ отказалась проводить проверку из-за статьи о слежке сотрудников силовых структур за политиком Алексеем Навальным

Там сочли, что оснований для этого нет. Об этом сообщил муниципальный депутат московского района Красносельский Илья Яшин, который месяц назад направил в спецслужбу соответствующий запрос. Яшин добавил, что формальная отписка ФСБ не стала для него неожиданностью.

Газета «Московский комсомолец» написала 21 августа со ссылкой на анонимные источники в силовых структурах, что во время поездки оппозиционера в Сибирь за ним велась скрытая слежка. Издание подробно рассказывало, что политик делал перед отравлением.