Москвичам посоветовали ограничить контакты и носить маски, особенно в общественных местах и транспорте

Такую рекомендацию дал столичный оперативный штаб из-за роста заражений коронавирусом. Там отметили, что сегодня пройдена психологическая отметка — более тысячи вновь выявленных случаев.

За минувшие сутки в Москве зафиксировано 1050 инфицированных, что стало максимальным показателем с 23 июня. По данным оперативного штаба, среднесуточные темпы прироста новых случаев COVID-19 за последние две недели составляют 0,3%. Кроме того, за последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30%.