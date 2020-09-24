Победившая на выборах главы сельской администрации в Костромской области уборщица вступит в должность 1 октября

Об этом сообщили ТАСС в территориальной избирательной комиссии Чухломского района. Согласно ее данным, Марина Угодская, выдвинутая областным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», набрала около 62% голосов избирателей. Ее конкурент от «Единой России» — действующий глава поселения Николай Локтев — 34%. На момент выборов Угодская работала уборщицей служебных помещений в администрации Повалихинского сельского поселения, а также исполняла обязанности депутата на непостоянной основе в Совете депутатов села.

Сама Угодская призналась в интервью телеграм-каналу «Подъем», что была техническим кандидатом.

