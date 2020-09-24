Самолет в столичном аэропорту Шереметьево задел крылом трап. Это произошло по пути на стоянку «Боинг-737», сообщил Интерфаксу официальный представитель аэропорта Роман Генис. После инцидента, по его словам, пассажиры из самолета были высажены, а багаж выгружен, никто не пострадал.
2020-09-24T16:34:46+03:00
2020-09-24T16:37:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 24 сентября 2020
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