Самолет в столичном аэропорту Шереметьево задел крылом трап. Это произошло по пути на стоянку «Боинг-737», сообщил Интерфаксу официальный представитель аэропорта Роман Генис. После инцидента, по его словам, пассажиры из самолета были высажены, а багаж выгружен, никто не пострадал.