Концерт в поддержку протестующих в Белоруссии, который должен был пройти в Live Stars, проведут онлайн из-за давления

Благотворительный концерт в поддержку протестующих в Белоруссии, который должен был пройти в московском клубе Live Stars, проведут онлайн из-за давления на площадку. Другие под разными предлогами тоже отказались принять у себя фестиваль. Об этом говорится на странице концерта во «ВКонтакте». На концерте должны были выступить Андрей Макаревич, Дмитрий Спирин, группа «Рабфак», «Яуза» и другие исполнители. Ведущей мероприятия должна была стать журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр. Теперь организаторы пообещали расширить список музыкантов. О дате и времени трансляции, а также онлайн-площадке проведения концерта будет объявлено завтра на пресс-конференции в редакции «Новой газеты».

