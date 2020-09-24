Родные Максима Марцинкевича утверждают, что на его теле есть очевидные следы пыток

Его отец Сергей Марцинкевич рассказал интернет-изданию «МБХ медиа», что у сына вырваны ногти, на теле синяки, гематомы и след от укола. Правозащитник Оксана Труфанова подтвердила, что судмедэкспертиза показала отсутствие ногтей на ногах. Защита теперь намерена доказать, что осужденного пытали при жизни, сообщил интернет-изданию Znak.com адвокат Евгений Горошко.

Марцинкевича, известного также по прозвищу «Тесак», обнаружили мертвым 16 сентября в челябинском СИЗО. В Следственном комитете в качестве предварительной причины смерти назвали самоубийство. Родные и защита в это не верят. Проводится доследственная проверка.

