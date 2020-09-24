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Эксклюзив Эха 16:25, 24 сентября 2020

В Москве приостановили деятельность еще двух магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» за нарушение масочного режима

В Москве приостановили деятельность еще двух магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия» за нарушение перчаточно-масочного режима. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«На сегодняшний день еще два крупных магазина были закрыты — магазин сети «Перекресток», и магазин сети «Магнолия» за нарушение перчаточно-масочного режима», — рассказал он.

По словам А.Немерюка, этот режим никто в Москве не отменял, он действует согласно указу мэра N 12-УМ от 05.03.2020 «О введении режима повышенной готовности». За последние пять месяцев было выписано 15 тысяч штрафов за нарушение этого указа.

«Поэтому на регулярной основе сотрудники как Роспотребнадзора, так и Департамента торговли города Москвы и прокуратуры мониторят, насколько он качественно соблюдается предприятиями торговли. Эта работа ведется последние 5 месяцев, за это время более 15 тысяч административных штрафов было составлено, и была приостановлена деятельность 43 предприятий. Эта работа будет продолжаться, потому как крайне важно, чтобы все соблюдали масочный режим и нахождения и в торговых центрах, и в магазинах в обязательном порядке сопровождалось ношение масок и перчаток», — подчеркнул глава департамента.

При этом А.Немерюк подчеркнул, что многие магазины строго следят за соблюдением мер эпидемиологической безопасности.



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