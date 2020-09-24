Институт имени Гамалеи начал клинические испытания российской вакцины от коронавируса на добровольцах из группы риска

Институт имени Гамалеи начал клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на добровольцах из группы риска, в частности, пожилых людях, — сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он утверждает, что его 74-летние родители также приняли участие в программе и чувствуют себя прекрасно. Дмитрий добавил, что вакцина не появится в аптеках, но пункты вакцинации будут открыты по всей стране. Кроме того, Россия поставит препарат в семь стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии. Дмитрий добавил также, что несколько инвестиционных фондов и фармацевтических компаний США также заинтересовались российской вакциной «Спутник». Американские инвесторы готовы вкладываться в проект.