Александр Лукашенко настаивает на том, что вчерашняя инаугурация не была тайной

Он заявил, что Белоруссия не обязана уведомлять другие страны о дате официального вступления президента в должность. По словам Лукашенко, на инаугурацию были приглашены около двух тысяч человек вместе с военными и сохранить такое событие в тайне невозможно.

Президент России не поздравлял своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с инаугурацией. Этого и не требует практика международного общения, — сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что Путин уже поздравлял Лукашенко с победой на выборах и по телефону, и лично – во время недавней встречи в Сочи.