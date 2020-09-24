Адвокаты и отец националиста Максима Марцинкевича сообщили о том, что нашли на его теле следы пыток

Они рассказали об этом после того как закончили опознание тела в Челябинске.

Версии следствия о том, что Максим Марцинкевич, также известный как Тесак, совершил самоубийство в СИЗО Челябинска, его адвокаты и близкие не верили с самого начала. Они усомнились и в том, что националист писал предсмертные записки. Его отец сегодня получил новое подтверждение пыток, о которых говорили представители защиты. По словам Сергея Марцинкевича, которые приводит интернет-издание МБХ Медиа, у его сына вырвано несколько ногтей на ногах, также видны синяки, гематомы и след от укола. Отец в шоке от увиденного, сказал Интерфаксу адвокат Алексей Михальчик. Защита будет добиваться возбуждения уголовного дела. Ранее Следственный комитет объявил, что Тесак с большой долей вероятности покончил с собой, перед этим сознавшись в других убийствах. За это ему грозил новый длительный срок. Однако адвокаты Марцинкевича говорили, что у него не было причин для сведения счётов с жизнью. С учетом времени проведенного за решеткой он должен был выйти на свободу в следующем году. В колонию националист попал по делу о нападении на людей, которых считал наркоторговцами. В ходе атак один человек был убит. До этого Тесак был трижды осужден по обвинениям в экстремизме.

В ближайшие сутки тело националиста доставят в Москву, где пройдут похороны, сообщает издание znak.com со ссылкой на адвокатов Максима Марцинкевича.