Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального, — сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. По ее словам, это связано с иском компании «Московский школьник».

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у «Московского школьника» долг Навального, Соболь и ФБК. Теперь они должны 88 миллионов лично Пригожину. Он пообещал добиться ответа по всей строгости российского закона и заявил, что прекратит преследование только в случае смерти ответчика, — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании «Конкорд», также связанной с Пригожиным.