Дисциплинарное преследование адвоката Павлова из-за дела Сафронова прекращено

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Санкт-Петербурга не нашла повода для дисциплинарного преследования руководителя правозащитного объединения «Команда 29», адвоката Ивана Павлова из-за дела журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, сообщил «Интерфаксу» близкий к палате источник. «По итогам заседания квалификационной комиссии было принято решение о прекращении дисциплинарного производства в связи с обнаружившимся в ходе разбирательства отсутствием повода для его возбуждения», — сказал собеседник агентства. Сам Павлов в разговоре с «Интерфаксом» заявил, что не хочет комментировать решение квалификационной комиссии, пока его не утвердит Совет палаты.