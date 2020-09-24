Дисциплинарное преследование адвоката Павлова из-за дела Сафронова прекращено

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Санкт-Петербурга не нашла повода для дисциплинарного преследования руководителя правозащитного объединения «Команда 29», адвоката Ивана Павлова из-за дела журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, сообщил «Интерфаксу» близкий к палате источник. «По итогам заседания квалификационной комиссии было принято решение о прекращении дисциплинарного производства в связи с обнаружившимся в ходе разбирательства отсутствием повода для его возбуждения», — сказал собеседник агентства. Сам Павлов в разговоре с «Интерфаксом» заявил, что не хочет комментировать решение квалификационной комиссии, пока его не утвердит Совет палаты.
2020-09-24T15:37:29+03:00
2020-09-24T15:37:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:37, 24 сентября 2020
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