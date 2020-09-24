Уборщица Марина Удгодская, победившая на выборах в Костромской области, вступит в должность 1 октября

Уборщица Марина Удгодская, победившая на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения в Костромской области, вступит в должность 1 октября, — сообщает ТАСС со ссылкой на председателя территориальной избирательной комиссии. Удгодская набрала на выборах почти 62% голосов, а ее конкурент от «Единой России», действующий глава поселения Николай Локтев – 34%. В избиркоме уточнили, что Удгодская имеет право отказаться от вступления в должность. Сама Удгодская ранее сообщила, что была техническим кандидатом. Ее попросил выдвинуться Николай Локтев.