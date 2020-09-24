В Москве приостановлена работа нескольких магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» за нарушение масочного режима

В Москве приостановлена работа нескольких магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» за нарушение перчаточно-масочного режима, — сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он уточнил, что всего закрыты 43 предприятия торговли, срок, на который закрывается тот или иной магазин, определяет суд.
2020-09-24T15:33:17+03:00
2020-09-24T15:33:39+03:00
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15:33, 24 сентября 2020
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