В Москве приостановлена работа нескольких магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» за нарушение масочного режима

В Москве приостановлена работа нескольких магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» за нарушение перчаточно-масочного режима, — сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он уточнил, что всего закрыты 43 предприятия торговли, срок, на который закрывается тот или иной магазин, определяет суд.