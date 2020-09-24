Z Архив новостей новости
5 9 6 1488
15:33, 24 сентября 2020

В Москве приостановлена работа нескольких магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» за нарушение масочного режима

В Москве приостановлена работа нескольких магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» за нарушение перчаточно-масочного режима, — сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он уточнил, что всего закрыты 43 предприятия торговли, срок, на который закрывается тот или иной магазин, определяет суд.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Еврейский секрет надежды Главное вы знаете: этот дурной год сегодня кончится. Необязательно быть евреем, чтобы этим воспользоваться…

5 213 6 18326 18.09
Новости

Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира Российский писатель Сергей Комков сообщил, что направил заявку на номинацию Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 г в Осло 10 сентября…

5 187 6 21408
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

У организаторов «Умного голосования» нет морально-этических ограничений Удивлён агрессивной репликой Леонида Волкова в мой адрес и предполагаю, что такая атака показывает, что гражданская реакция на беспорядочные рекомендации «умного голосования» попала в цель…

5 365 6 42398 19.09
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель

Сколько уже хоронили Европу, а благополучно она всех переваривает и перемалывает. И все эти разговоры о закате Европы, как показал печальный пример Шпенглера, заканчиваются фашизмом. Не становитесь на этот путь…

5 188 6 23058 18.09
#слушать 01:49:00 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Репрессии вместо дипломатии Потерпев предсказуемое фиаско на дипломатическом фронте, Вашингтон вернулся к более привычному для него языку ультиматумов и санкций. Понятно, что эффект от этого будет прежним – то есть: никаким…

5 78 6 9614 22.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Это гибридная война против России Фальсификация версии отравления Навального Новичком разваливается на глазах. Ее сторонники рисуют фантастическую картину, где все противоречит здравому смыслу…

5 367 6 47115 18.09
Блоги

Алексей Навальный выписан из стационара клиники Charite Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить…

5 143 6 20170 23.09
Блоги

Мария Колесникова: Свобода стоит того, чтобы за неё бороться Я счастлива быць беларускай. Вы невероятные! Я ни о чём не жалею и поступила бы также…

5 217 6 33379 20.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Путин и Запад Редакция резко антироссийского и антипутинского и очень влиятельного издания, выражающего интересы европейского политического класса, точно в то же время выступления Путина публикует слив разговора Путина и Макрона о Навальном…

5 71 6 12463 23.09
Блоги

+ Лукашенко вступает в должность президента Белоруссии Лукашенко вступает в должность президента Белоруссии «Я вступаю в должность Президента с особым чувством гордости за белорусов»...

5 71 6 12571 23.09
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Самое сильное выступление на Генассамблее Путин точно выбрал абсолютно другую тональность: там, где Трамп обещает, что именно США победят вирус, российский лидер говорит о глобальном сотрудничестве в борьбе с пандемией…

5 152 6 27213 23.09
Новости

Растет число стран, которые не признают Александра Лукашенко президентом Белоруссии Сам он сегодня провел церемонию инаугурации, причем заранее мероприятие не анонсировалось, прямой трансляции не было…

5 34 6 20284
Блоги

+ Светлана Тихановская: Сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию Светлана Тихановская: Сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию Я являюсь единственным лидером, который был избран белорусским народом…

5 105 6 19742 23.09
Блоги

Алексей Навальный политик

Как идёт моё восстановление Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают?..

5 547 6 108114 19.09
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Алексей Соломин ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Не с Путина начинается жизнь страны, а с Соломина как гражданина…

5 55 6 10827 20.09
#слушать 49:59 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Видеообращение Владимира Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН Видеообращение Владимира Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и её подразделений…

5 126 6 26248 22.09
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Растет число стран, которые отказываются признать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии Евросоюз после вчерашней церемонии вступления в должность обвиняют Лукашенко в углублении политического кризиса…

5 22 6 89111
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В Белоруссии есть куча государственных предприятий, есть газовая труба, заводы, тот же «Беларуськалий». А в России есть голодные Ротенберги и прочие. Я думаю, что будет в итоге большая приватизация Белоруссии в пользу путинских друзей…

5 79 6 94917 19.09
#слушать 49:52 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
5 49 6 4585 22.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Наповал №14. Лукашенко, помада Баскова и зашквар Киркорова Наповал №14. Лукашенко, помада Баскова и зашквар Киркорова Трудно сказать, кто орал больше — российские эстрадники или сотни женщин, избиваемых и прессуемых в автозаке, но одни орали от боли, а русские эстрадники громко орали от жадности…

5 99 6 152983 20.09
8читать ;смотреть
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

+ Красулина рассказала, чем угрожали Светлане Тихановской в кабинете Ермошиной Красулина рассказала, чем угрожали Светлане Тихановской в кабинете Ермошиной Пресс-секретарь Светлана Тихановской поделилась тем, когда Тихановская планирует вернуться в Беларусь, кто из европейских лидеров ее поддерживает, о чем Тихановская и главы МИД будут говорить сегодня в Брюсселе…

5 22 6 120114 22.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8759090
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4644372

Сегодня в эфире