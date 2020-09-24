Родственники утверждают, что на теле Максима Марцинкевича есть следы пыток

Отец Сергей Марцинкевич рассказал «МБХ медиа», что у сына вырваны ногти, на теле синяки, гематомы и след от укола. Марцинкевича, известного под кличкой Тесак, обнаружили мертвым 16 сентября в челябинском СИЗО. Следственный комитет считает, что Марцинкевич совершил самоубийство.
2020-09-24T15:05:36+03:00
2020-09-24T15:05:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:05, 24 сентября 2020
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