Родственники утверждают, что на теле Максима Марцинкевича есть следы пыток

Отец Сергей Марцинкевич рассказал «МБХ медиа», что у сына вырваны ногти, на теле синяки, гематомы и след от укола. Марцинкевича, известного под кличкой Тесак, обнаружили мертвым 16 сентября в челябинском СИЗО. Следственный комитет считает, что Марцинкевич совершил самоубийство.