Кассационный суд оставил в силе приговор осужденному по так называемой «дадинской статье» активисту Константину Котову

Он остается отбывать срок в колонии.

Жалобу на приговор Котову представляли более 10 адвокатов. Защитники среди прочего утверждали, что вина осужденного в многократных нарушениях на публичных акциях не доказана, а сам приговор – в первой инстанции активист получил 4 года колонии – нужен для того, чтобы отвадить людей ходить на митинги. Котов участвовал в заседании второго кассационного суда общей юрисдикции по видеосвязи из колонии. Он назвал себя политзаключенным и потребовал немедленного освобождения.

Прокуратура не нашла нарушений в судебных актах и просила оставить решение нижестоящей инстанции в силе, передает «Новая газета». Тюремный срок прежний – полтора года.

Котова задержали в августе прошлого года во время массовых протестов накануне выборов в Мосгордуму. Следствие и сам процесс заняли всего несколько дней. Конституционный суд позже постановил пересмотреть приговор Котову.

Прошлой осенью Котов женился на фигурантке дела «Нового величия» Анне Павликовой. Церемония прошла в изоляторе «Матросская тишина».