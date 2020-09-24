ФСБ отказалась проводить проверку из-за статьи о слежке сотрудников силовых структур за политиком Алексеем Навальным

Федеральная служба безопасности отказалась проводить проверку из-за статьи о слежке сотрудников силовых структур за политиком Алексеем Навальным, — сообщил муниципальный депутат Илья Яшин. Месяц назад он направил в спецслужбу соответствующий запрос. В ФСБ сочли, что оснований для проверки нет.

21 августа в «Московском комсомольце» появилась статья, в которой утверждалось, что во время поездки Навального в Сибирь за ним велась скрытая слежка. В статье подробно рассказывалось о том, что политик делал перед отравлением.