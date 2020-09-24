Российским туристам, которые отдыхали за рубежом, теперь придется изолироваться дома или по месту пребывания до получения результатов лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию. Это новое постановление главного санитарного врача Анны Поповой. Оно стало неожиданным для туристических компаний, — сказала «Эху Москвы» исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.