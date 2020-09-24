Президент Путин уверен, что ситуация с коронавирусом в России будет улучшаться благодаря мерам, которые принимают власти. При этом он призвал не расслабляться и соблюдать ограничения. В любом случае, считает Путин, ситуация в России лучше, чем в других странах.

По данным федерального оперативного штаба, в России за сутки выявлено более 6,5 тысяч новых случаев заражения. В Москве – свыше тысячи заразившихся впервые за три месяца. Власти связывают рост заболеваемости с, в том числе, возвращением россиян из отпусков.