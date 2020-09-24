Судья Вересов оштрафовал на 10000 рублей редактора радиостанции «Коммерсантъ FM» за футболку в поддержку Сафронова

Судья Кузьминского суда Москвы Максим Вересов оштрафовал на десять тысяч рублей редактора радиостанции «Коммерсантъ FM» Викторию Феофанову за футболку в поддержку журналиста Ивана Сафронова. Как следует из постановления суда, 13 июля Феофанова участвовала в публичном мероприятии, не согласованном с властями, у СИЗО «Лефортово», и при этом использовала средства наглядной агитации. Феофанова заявила, что ни в какой несогласованной акции не участвовала. Ранее Кузьминский и Люблинский суды оштрафовали по аналогичной статье еще несколько бывших и действующих сотрудников «Коммерсанта». Все они обжаловали эти решения.
2020-09-24T14:34:56+03:00
2020-09-24T14:34:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 24 сентября 2020
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