Судья Вересов оштрафовал на 10000 рублей редактора радиостанции «Коммерсантъ FM» за футболку в поддержку Сафронова

Судья Кузьминского суда Москвы Максим Вересов оштрафовал на десять тысяч рублей редактора радиостанции «Коммерсантъ FM» Викторию Феофанову за футболку в поддержку журналиста Ивана Сафронова. Как следует из постановления суда, 13 июля Феофанова участвовала в публичном мероприятии, не согласованном с властями, у СИЗО «Лефортово», и при этом использовала средства наглядной агитации. Феофанова заявила, что ни в какой несогласованной акции не участвовала. Ранее Кузьминский и Люблинский суды оштрафовали по аналогичной статье еще несколько бывших и действующих сотрудников «Коммерсанта». Все они обжаловали эти решения.