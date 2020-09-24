Совет директоров Нобелевского фонда решил с 2020 года увеличить размер Нобелевской премии

Теперь он составит 10 миллионов крон – это более одного миллиона долларов. Объявление лауреатов премии начнется 5 октября. Ежегодно лауреатов награждают в Стокгольме 10 декабря. В этом году церемония не состоится из-за пандемии коронавируса.