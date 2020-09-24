Путин считает, что в России эпидемиологическая ситуация лучше, чем в ряде стран, где вновь вводят жесткие ограничения

Президент Путин считает, что в России эпидемиологическая ситуация сейчас лучше, чем в ряде стран, где вновь вводят жесткие ограничения. При этом Путин призвал не расслабляться, так как, цитирую, «очень не хотелось бы возвращаться к ограничительным мерам». По официальным данным, в России выявлено более шести с половиной тысяч случаев заражения, в Москве – свыше тысячи новых случаев COVID-19 – впервые за три месяца. Власти связывают рост заболеваемости с наступлением сезона простуд, возвращением россиян из отпусков и началом учебного года.