Путин считает, что в России эпидемиологическая ситуация лучше, чем в ряде стран, где вновь вводят жесткие ограничения

Президент Путин считает, что в России эпидемиологическая ситуация сейчас лучше, чем в ряде стран, где вновь вводят жесткие ограничения. При этом Путин призвал не расслабляться, так как, цитирую, «очень не хотелось бы возвращаться к ограничительным мерам». По официальным данным, в России выявлено более шести с половиной тысяч случаев заражения, в Москве – свыше тысячи новых случаев COVID-19 – впервые за три месяца. Власти связывают рост заболеваемости с наступлением сезона простуд, возвращением россиян из отпусков и началом учебного года.
2020-09-24T14:32:30+03:00
2020-09-24T14:32:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2714293-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:32, 24 сентября 2020
Загрузка комментариев...