Институт имени Гамалеи начал клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на добровольцах из группы риска, в частности, пожилых людях, — сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он утверждает, что его 74-летние родители также приняли участие в программе и чувствуют себя прекрасно. Дмитрий добавил, что вакцина не появится в аптеках, но пункты вакцинации будут открыты по всей стране.