Институт имени Гамалеи начал клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на добровольцах из группы риска, в частности, пожилых людях, — сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он утверждает, что его 74-летние родители также приняли участие в программе и чувствуют себя прекрасно. Дмитрий добавил, что вакцина не появится в аптеках, но пункты вакцинации будут открыты по всей стране.
2020-09-24T14:31:51+03:00
2020-09-24T14:31:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 24 сентября 2020
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