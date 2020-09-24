Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор активисту Константину Котову, осужденному по так называемой «дадинской статье». Котова задержали летом 2019 года и приговорили к четырем годам лишения свободы. Спустя несколько месяцев президент Путин поручил Генпрокуратура проверить законность приговора. Позже Конституционный суд постановил пересмотреть дело. Мосгорсуд отказался оправдать Котова, но сократил срок до полутора лет, — напоминает «КоммерсантЪ».
2020-09-24T14:31:17+03:00
2020-09-24T14:31:17+03:00
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14:31, 24 сентября 2020
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