Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор активисту Константину Котову, осужденному по так называемой «дадинской статье». Котова задержали летом 2019 года и приговорили к четырем годам лишения свободы. Спустя несколько месяцев президент Путин поручил Генпрокуратура проверить законность приговора. Позже Конституционный суд постановил пересмотреть дело. Мосгорсуд отказался оправдать Котова, но сократил срок до полутора лет, — напоминает «КоммерсантЪ».