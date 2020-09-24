Главред газеты «Президент» Сергей Комков выдвинул Владимира Путина на Нобелевскую премию мира

В фонде Нобеля пока не это не ответили.

Проживающий в Чехии профессор Сергей Комков пытается выдвинуть российского президента на Нобелевскую премию. Сегодня он объявил, что послал соответствующую заявку еще 9-ого сентября, и в Осло её уже получили. Комков сказал, что это необходимо, чтобы защитить национального лидера и Россию. ВСТАВКА «Главная задача у мировых политиков — это уничтожить Путина во что бы то ни стало, потому что талантливый, умный, опытный и такой лидер, с которым не могут справиться эти хитрецы. И сегодня Путина защищать это обязанность каждого разумного человека, чем бы он ни занимался».

В свою очередь в Кремле подчеркнули, что не имеют отношение к выдвижению президента. Тем не менее, ничего против там не имеют. Если решение о присуждении премии будет принято — прекрасно, если нет — тоже ничего страшного, — подытожил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Помимо российского президента, в этом году на премию мира выдвинули более трехсот кандидатов. Например, политика Алексей Навального, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа.

Лауреат Нобелевской премии мира станет известен в октябре. Эту награду вручают с 1901-ого года. Она предназначена для людей или организаций, которые внесли в значительный вклад в области укрепления мира.