Лукашенко: Администрация не обязана предупреждать другие государства об инаугурации, это внутреннее дело страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его администрация не обязана предупреждать другие государства об инаугурации, поскольку это внутреннее дело страны. Впрочем, о церемонии не догадывались даже приглашенные на нее белорусские граждане.

Инаугурация Александра Лукашенко прошло в Минске 23 сентября. Мероприятие не анонсировалось, приглашенные гости до последнего момента не подозревали, зачем их свозят в Дворец Независимости. О том, как проходило секретное торжество, МК рассказали побывавшие там белорусские певицы сестры Александра и Валентина Груздевы. Выяснилось, что накануне инаугурации поздно вечером артистов обзвонили. И велели на утро приехать в Музей Великой Отечественной войны. Предупредив, что форма одежды — парадная, посоветовали также сделать прическу, накраситься, потому что планируется протокольная съемка, отметила Валентина Груздева. По ее словам, в музее собрались только актеры кино и театра, артисты шоу-бизнеса, представители культуры. После чего всех собравшихся попросили пройти в автобус, который отвез артистов во Дворец Независимости.

Там в зале оказались не только представители культуры, но и известные спортсмены, журналисты, сидел и посол республики Беларусь в России.

По словам белорусской певицы, только когда стали выносить государственные флаги, собравшиеся стали догадываться, что сейчас произойдет что-то очень торжественное. Вскоре в зал зашел Аоександр Лукашенко. Заместитель премьер-министра республики Наталья Качанова объявила в микрофон, что сегодня состоится инаугурация.

Собеседница МК также отметила, что по прибытии во Дворец независимости у всех забрали телефоны. Каждый человек положил свой аппарат в личную ячейку.