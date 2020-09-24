В Москве за сутки зарегистрировано максимальное число заразившихся коронавирусом за последние три месяца

Заболели 1050 человек. В целом, по России цифры тоже растут, всего в стране за последний день, по официальным данным, почти 6 тысяч 600 новых случаев, 149 человек скончались. Как стало известно «Эху Москвы», сейчас в столичной мэрии обсуждают вопрос о возможном возвращении режима изоляции для москвичей старше шестидесяти пяти лет. Рассматриваются и предложения вернуть дистанционный режим обучения для школьников и студентов, но окончательного решения пока нет.

Между тем, еще десять дней назад мэр Сергей Собянин говорил, что дополнительные ограничительные меры вводить не планируется.

Москвичи, с которыми пообщался корреспондент «Эха Москвы» отмечали, что не имели ничего против ношения масок и перчаток в общественных местах. По их мнению, эта мера более эффективная, как и соблюдение социальной дистанции.

Тем временем, из Петербурга сегодня стали поступать сообщения об очередях из машин скорой помощи.

Карета скорой помощи одной из частных служб Петербурга стала восемнадцатой в очереди у стен Покровской больницы на Васильевском острове. Об этом рассказал главный врач службы Лев Авербах. Диспетчеры скорой помощи могут направлять машины в разные медучреждения, однако Этого не происходит, рассказал «Эху Москвы» Авербах.

Медик уточнил, что приём каждого больного занимает около двадцати минут. В Смольном объяснили вереницу автомобилей около приёмного покоя нормами Роспотребнадзора, из-а которых приём больных проходит очень долго, объяснила представитель комитета по здравоохранению Ольга Рябинина.

Отмечу, что очереди из карет скорой помощи перед петербургскими больницами ранее видели весной, в разгар пандемии. Тем временем, в городе вновь выросло число новых случаев коронавируса. Последние три недели ежедневно медики выявляют более двухсот больных. По официальным данным сегодня Петербург вышел на второе место по приросту пациентов с КОВИД-19 после Москвы. В комитете Смольного по здравоохранению сообщили, что в коронавирусных стационарах свободно 20 % коек. Однако издание «Бумага» со ссылкой на источник в Покровской больнице рассказывает, что пациентов уже неделю размещают в коридорах.

Ухудшается ситуация с коронавирусом и за рубежом. В ряде стран Европы обстановка хуже, чем на пике пандемии в марте, — заявила сегодня еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис. Многие страны возвращают карантинные меры.

Аналитики Си-эн-би-си отмечают, что при высоких цифрах заболевших КОВИД-19, зарегистрированных в последние дни, Европа начинает принимать доплнительные ограничительные меры. Министр здравоохранения Германии предупредил, что растущие цифры в таких странах как Франция, Австрия и Нидерланды грозят стране новыми «привозными» случаями коронавируса. А такие страны как Испания, особенно ее столица, Мадрид, отметил чиновник, уже почти не в состоянии контролировать динамику инфекции. Ранее Великобритании стала вводить более жесткие меры сдерживания пандемии, рассматривая, среди прочего, введение комендантского часа после 10 вечера. В Голландии кафе и бары теперь принимают не более 50 посетителей одновременно, в Исландии, Дании и Франции, как передает Би-би-си, ограничения введены уже с прошлой недели. На фоне публичной критики по поводу принимаемых мер сдерживания пандемии, ушел в отставку глава министерства здравоохранения Чехии, второй в Европе, после Испании, по числу заболевших за последнее время. Израиль, как пишет портал издания Хааретц, с пятницы, вводит запрет на акции протеста; переполненные больницы уже стали отказываться принимать новых пациентов.

Между тем, с сегодняшнего дня в России действуют новые правила для вернувшихся из-за границы. По распоряжению Роспотребнадзора, прибывшим в страну нужно уйти на режим изоляции до получения отрицательного теста на коронавирус.