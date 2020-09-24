Ассоциация туроператоров РФ: После приезда из-за границы российские туристы будут обязаны изолироваться на 3 суток

После приезда из-за границы российские туристы будут обязаны изолироваться на трое суток до получения результатов теста на коронавирус. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майа Ломидзе.

«Для части туристов, которые возвращаются в эти дни, это будет сюрпризом. Но самое главное понимать, что речь идет не о двухнедельной самоизоляции, речь идет о трех дней. Согласно этому постановлению, все туристы, пребывающие за границей обязаны в течение трех дней сдать тест и результат выгрузят на сайте госуслуг. Мы надеемся, что туристов не будут штрафовать за тот день, который они проведут не в самоизоляции и поедут сдавать тесты», — сказала она.

М.Ломидзе добавила, что новая мера не должна глобально повлиять на туриндустрию, так как речь идет только о трех днях изоляции для вернувшихся туристов.

Согласно постановлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, туристы, побывавшие за рубежом должны «соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания) до получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР». Документ вступил в силу с 24 сентября.