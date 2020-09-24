Песков: Путин не поздравлял Лукашенко с инаугурацией, т.к. поздравления с победой на выборах были направлены ранее

Президент России не поздравлял Александра Лукашенко с инаугурацией, поскольку поздравления были направлены в Минск ранее в связи с победой на выборах, — сообщил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Александр Лукашенко заявил, что все нормы белорусского законодательства были соблюдены во время церемонии инаугурации 23 сентября. По мнению Лукашенко, разговоры вокруг церемонии ведутся, чтобы подогреть протестные настроения в стране. Лукашенко также добавил, что Минск никого и не просил признавать выборы и легитимность президента и не обязан предупреждать другие страны об инаугурации.