Еврокомиссар по вопросам здравоохранения: Ситуация с коронавирусом в некоторых странах ЕС хуже, чем на пике эпидемии

Ситуация с коронавирусом в некоторых странах Евросоюза сейчас хуже, чем на пике эпидемии в марте, — считает еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стела Кириакидис. При этом она не уточнила, о каких странах идет речь. По данным европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, с августа число заражений коронавирусом неуклонно растет в странах ЕС и Великобритании. В докладе подчеркивается, что население очень уязвимым, уровень иммунитета в большинстве стран – менее 15%.
2020-09-24T13:32:37+03:00
2020-09-24T13:32:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 24 сентября 2020
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