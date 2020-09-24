Еврокомиссар по вопросам здравоохранения: Ситуация с коронавирусом в некоторых странах ЕС хуже, чем на пике эпидемии

Ситуация с коронавирусом в некоторых странах Евросоюза сейчас хуже, чем на пике эпидемии в марте, — считает еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стела Кириакидис. При этом она не уточнила, о каких странах идет речь. По данным европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, с августа число заражений коронавирусом неуклонно растет в странах ЕС и Великобритании. В докладе подчеркивается, что население очень уязвимым, уровень иммунитета в большинстве стран – менее 15%.