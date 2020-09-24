Минздрав, по поручению министра, проводит проверку готовности к новому эпидемиологическому сезону в Санкт-Петербурге

Министерство здравоохранения, по поручению министра, проводит проверку готовности к новому эпидемиологическому сезону в Санкт-Петербурге. Таким образом в ведомстве отреагировали на очереди из машин скорой в Покровской больнице, — сообщает РБК. В этой больнице принимают пациентов с коронавирусной инфекцией. По последним официальным данным, в Петербурге за сутки выявлено 208 новых случаев коронавируса.