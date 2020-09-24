Оперный критик Алексей Парин: Оперный певец Войнаровский был человеком большого обаяния и настоящим артистом

Оперный певец Вячеслав Войнаровский был человеком большого обаяния и настоящим артистом. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ведущий программы на «Клуб Алексея Парина», оперный критик Алексей Парин.

«Вячеслав Войнаровский был очень популярной фигурой, когда он появлялся на сцене, на экране, он сразу привлекал внимание своим обаянием. Прежде всего, он был оперным певцом, тенором, он создавал и комические, и трагические роли и, самое главное, он был настоящим артистом. Огромное желание жить, любовь к детям и желание сделать жизнь вокруг наполненной, веселой и содержательной – я думаю, это в этом главное свойство Войнаровского, артиста с большой буквы», — сказал он.

На 75-м году жизни скончался ведущий солист оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский. Причина смерти пока не установлена.

В 1999 году Вячеславу Войнаровскому присвоили звание народного артиста Российской Федерации. В 2003-2013 годах он участвовал в съемках передачи «Кривое зеркало», в 2014-2016 — «Петросян-Шоу».